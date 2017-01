Bebê anta nasce no Zoológico de Guarulhos

Desde a tarde desta terça-feira (24), o Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França, tem um novo morador (ou moradora). Após 13 meses de gestação, a anta Antonia, de 7 anos de idade, deu à luz seu primeiro filhote, que é também o primeiro da espécie a nascer no local. O parto que aconteceu por volta das 15 horas foi rápido e sem complicações.

Como a espécie tem hábitos noturnos, o nascimento durante a tarde pegou de surpresa a equipe do zoo. “Consegui presenciar a cena porque dei sorte de estar passando pelo recinto das antas no momento certo. Tudo aconteceu sem nenhum problema e tanto Antonia como Antenor (pai do filhote) foram ótimos, começando imediatamente a cuidar da cria”, conta a tratadora Renata Lages.

A equipe de veterinários do local está aguardando mais alguns dias para determinar o sexo da cria, já que o exame exige manipulação do animal.

Visitas

De acordo com a bióloga e gerente técnica do Zoológico de Guarulhos, Cristiane Bolochio, somente daqui a 4 meses o bebê será solto no recinto para visitação pública. “Para garantir que o filhote se desenvolva sem nenhum problema, preferimos mantê-lo reservado e somente na companhia da mãe até que esteja maior e mais resistente”, explica.

Mas para quem está morrendo de curiosidade para conhecer o bebê anta e não quer esperar tudo isso, vale a pena arriscar uma visitinha ao zoo e dar uma espiada na família pelas frestas do abrigo que fica em frente à morada dos leões. Com sorte, dá pra ver a criaturinha fofa que, diferente dos adultos, tem pelagem em tons caramelo e bege.

A espécie

A anta-brasileira (Tapirus terrestris) é o maior mamífero terrestre do Brasil. Na natureza, a espécie se alimenta basicamente com folhas e habita áreas abertas ou florestas próximas a cursos d’água. Podem chegar a pesar 300 kg e chegar aos 35 anos de idade. A situação do animal no país é considerada vulnerável em função de redução populacional decorrente da caça, do desmatamento e da poluição das águas.

Serviço:

O zoológico de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnonceli, 344. Aberto de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. Entrada gratuita.