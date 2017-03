Centros de Convivência do Idoso oferecem oficinas de pedraria e customização ...

Pode ser um passa-tempo ou uma forma de complementar a renda. Transformar objetos simples em artigos mais sofisticados e que literalmente brilham é o objetivo das oficinas de pedraria e customização que acontecem na próxima segunda-feira (13), no Centro de Convivência do Idoso (CCI), Gopoúva, e na quarta-feira (15), no CCI Santa Mena.

Em ambos os dias, as aulas começam às 14 e vão até às 16 horas, período em que os alunos e alunas vão aprendem a aplicar pérolas e miçangas em chinelos, chaveiros e objetos de decoração. Para participar, é necessário levar as próprias pedrarias e fios de nylon de tamanhos e espessuras variados, além de tesoura.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por telefone. Podem participar pessoas com mais de 60 anos de idade.

Serviço:

Oficinas de pedraria e customização

Segunda-feira (13), às 14 horas, no CCI Gopoúva (avenida Leopoldo Cunha, 85)

Telefone: 2408-9800

Quarta-feira (15), às 14 horas, no CCI Santa Mena (avenida Salgado Filho, 1.732)

Telefone: 2408-3708