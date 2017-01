Conveniadas recebem curso sobre prestação de contas

O prefeito Guti e o secretário Alexandre Zeitune receberam na manhã desta quinta-feira, dia 26, representantes das entidades conveniadas da Educação Infantil e do Mova. O encontro, que aconteceu na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; marcou a realização do Curso de Formação de Prestação de Contas de Convênios do 3º Setor.

Na oportunidade, Guti enfatizou o compromisso da Prefeitura em garantir o cumprimento de serviços essenciais. “Reunimos esforços para sanar problemas prioritários, como o pagamento da 4ª parcela, referente ao ano passado, algo em torno de R$ 4,8 milhões que serão repassados às entidades conveniadas”, comemorou.

O secretário Zeitune reforçou a importância das entidades responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 15 mil crianças. “Com a realização desse curso, a Prefeitura vai aprimorar o processo de prestação de contas para minimizar problemas e esclarecer dúvidas”.

Durante o curso, os participantes discutiram também temas ligados à Legislação, como o Decreto Municipal 28722/2011, que trata sobre procedimentos a serem atendidos por órgãos da Administração Pública quanto à celebração de convênios, além de instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.