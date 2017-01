Em entrevista EXCLUSIVA – GUTI o ELEITO!

Esta reportagem visa mostrar aos nossos leitores a trajetória de vida pessoal e política do novo prefeito eleito de Guarulhos, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar seus pronunciamentos, devido aos debates pouco produtivos que a campanha deste ano proporcionou aos eleitores.

Gustavo, conhecido popularmente como Guti, terá a responsabilidade de governar uma cidade que é atualmente o nono PIB do país, colocação maior que a de muitos estados brasileiros e, desta forma, também agrega muitos problemas deixados por administrações anteriores que foram jogando os problemas para debaixo do tapete, empurrando para prefeitos que iriam assumir dia 1º de janeiro de 2017, como é o caso de Guti e que não terá como não assumir tais problemas.

Guti antes de se candidatar procurou apoio no Governo Estadual e no Governo Federal, para saber se caso fosse o vencedor das eleições, poderia contar com a parceria deles e aí se convenceu que faria uma administração voltada para o futuro. Guti como candidato teve ao seu lado os jovens que visam um futuro melhor para eles e para a cidade de Guarulhos, teve ao seu lado os

pais desses jovens que acreditaram em sua fala e foi para as urnas consagrado com uma votação das mais retumbantes do país.

Agora ele sabe que o peso de governar a cidade é o sonho de muitos, sonho daqueles que acreditam que este sonho será realidade e sabe também que a época das promessas políticas acabaram e os guarulhenses querem a realidade possível de uma cidade melhor.

Como resolver os problemas mais emergentes da saúde, do transportes, da educação, da segurança, do sistema viário, do meio ambiente, do saneamento básico e do urbanismo desenfreado? Isso é o que iremos saber nas respostas à entrevista exclusiva dada ao Jornal Opção Guarulhos.



Conte para nossos leitores a trajetória de sua vida até ser eleito o novo prefeito de Guarulhos.

Sou formado em Direito e pós-graduado em Direito Administrativo, com ênfase em Gestão Pública.Quando adolescente descobri que, se bem aplicada, a política pode ser uma ferramenta para transformar toda uma vida, um país, um futuro. Com 23 anos, fui eleito o vereador mais jovem de Guarulhos e, quatro anos depois, me elegi novamente. Nesses anos como parlamentar, vivi de relatos, não de relatórios, fui recordista de projetos de leis, fui considerado o vereador mais atuante da Câmara, lutei não apenas na Casa, mas nas ruas. Sempre defendi que qualidade de vida, bem-estar e igualdade social se dão por meio do acesso à educação, saúde, lazer, cultura, tudo em um município sustentável, e assim continuarei, independente de cargo.

Você se sente preparado para o cargo que vai ocupar de uma das mais importantes cidades do País?

Em quase oito anos como vereador, conheci a realidade das pessoas que vivem nos quatro cantos da cidade. Tive também a oportunidade de fiscalizar e votar em diversas peças orçamentárias e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDOs), o que me agregou muita experiência. Por essa razão, sei como coordenar os recursos públicos de maneira mais eficiente, a fim de equalizar as oportunidades, proporcionando qualidade de vida para o cidadão guarulhense. Além de minha formação, fiz parte do corpo diretivo de uma instituição de ensino e também administrei meus próprios empreendimentos, dos quais me afastei por completo um pouco antes da minha primeira eleição. Mesmo com essa bagagem, nunca deixei de aprimorar meus conhecimentos. Tenho participado de cursos para me manter atualizado.

É sabido que uma Administração é composta de uma grande assessoria, afinal cada secretário terá tarefas importantes na cidade. O senhor terá que compor este quadro politicamente ou irá fazer uma administração profissional?

O quadro de secretários será composto seguindo dois critérios:

Devem ser pessoas de Guarulhos, que amem a cidade e realmente conheçam os seus problemas e prioridades. Precisam ser técnicos com relevância na sociedade, que pratiquem um trabalho voltado ao bem comum, e não

interesses pessoais.

A situação financeira da cidade é sabidamente instável, o que o Sr. pretende fazer para sanear as finanças de imediato?

Os primeiros é acabar com o desperdício de recursos públicos. Nessa transição, já estamos revendo alguns contratos de prestação de serviços e discutindo formas mais eficientes e eficazes de coordenar os recursos públicos, visando trazer o dinheiro para Guarulhos e mantê-lo aqui. Além disso, em meu Plano de Governo, estão inclusos programas de incentivo às empresas. Por consequência da falta de uma política que incentive, de fato, os pequenos e grandes negócios, criando novas

oportunidades, estamos vivendo a evasão constante das empresas do município. Por essa razão, vamos trazer o Via Rápida, um sistema que integra órgãos da Prefeitura e do Estado, visando agilizar a abertura de empresas. O Fácil Empresarial Guarulhos será potencializado, utilizando entidades corporativas como aliadas.

Por fim, criaremos cursos de empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE e entidades da classe empresarial, objetivando a disseminação da cultura empreendedora e capacitação daqueles que querem empreender. Vemos o empreendedorismo como um agente fundamental para a geração de empregos e para o início de um novo ciclo de desenvolvimento que Guarulhos tanto

precisa.

Vai cumprir as promessas de campanha na área da Saúde, de segurança, de transportes, da educação e nas demais áreas ou terá que esperar assumir, para saber o tamanho dos problemas do cofre municipal?

A princípio, o propósito é que todos os projetos inclusos em nosso Plano de Governo saiam do papel. No entanto, com o cenário atual, posso garantir apenas que o que depender de gestão, será feito em um curto prazo, já, o que precisar de recursos financeiros, à longo prazo. O meu maior objetivo, o qual me referi durante toda a campanha, é contribuir para que a cidade funcione plenamente, voltando ao seu eixo. Posso assegurar a todos os guarulhenses que vou trabalhar incansavelmente por

isso.

Como o governo do estado poderá ajudar o Município?

O município dispõe de vários aparelhos do Governo do Estado, os quais nós, como cidadãos, devemos cobrá-los para que sempre atendam com qualidade. Além disso, alguns de nossos projetos, principalmente na área do transporte e trânsito necessitam do convênio com o Governo Estadual, como por exemplo, a linha de trem e metrô.

Na área da saúde sabemos que os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e o hospital municipal de urgência estão carentes de ambulâncias, de atendentes, enfermeiras e médico. Dá para quando o Sr. assumir tomar medidas urgentes para corrigir isso?

A prioridade é fazer com que os equipamentos municipais existentes atendam 100% da demanda para a qual foram criados. Entendemos que com um sistema de saúde de fato eficiente, minimizaremos a evasão de funcionários da saúde e aumentaremos a procura e atendimento de serviços na cidade. Nosso intuito é proporcionar um ambiente de trabalho e saúde muito mais humanizado, além de garantir os direitos dos indivíduos. À vista disso, é necessário que façamos a contratação

e valorização de todos os profissionais essenciais para que um equipamento de saúde realmente funcione – enfermeiros, recepcionistas, nutricionistas, urologistas, cirurgiões, fisioterapeutas, entre outros.

Existe um estudo que aponta a necessidade de cerca de 100 médicos para amenizar a grave crise da saúde em Guarulhos, cortando somente 12,5% dos comissionados que possuem cargos na gestão atual Como está indo a transição?

Está ocorrendo tranquilamente, fomos recebidos de maneira republicana e os trabalhos de análise e revisão já começaram.

A situação é pior do que esperava?

Não há nenhuma conclusão, pois estamos atravessando uma fase de diagnósticos, analisando e estudando atenciosamente cada detalhe orçamentário.

Muitos fornecedores de alimentos para nossas crianças pararam de fornecer pela falta de pagamento. Como resolver isto quando assumir?

Esta é uma análise que está sendo realizada agora, durante essa transição, pois, estudando os contratos de prestação de serviço, descobriremos o melhor caminho para impedir que casos como estes continuem ocorrendo.

A guarda municipal está totalmente desmotivada e sem recursos, a iniciativa privada poderá ser chamada a participar?

É preciso promover o entrosamento das forças de segurança que atuam na cidade (PC, PM e GCM), visando que o desempenho em equipe destes serviços eleve definitivamente a eficiência da proteção pública. Além disso, é preciso enfatizar que a GCM não pode permanecer apenas na incumbência da conservação do patrimônio público, mas sim, manter-se forte, ativa e equipada com sua autoridade de polícia. Para equipar ainda melhor a Guarda, o nosso objetivo é transformar em viaturas os carros que são disponibilizados para o uso do prefeito, vice-prefeito, secretários e adjuntos.

O SAAE tem uma dívida impagável na opinião de analistas econômicos. Existe a possibilidade de um acordo com o governo estadual para resolver este grande problema? O senhor é a favor da devolução do SAAE para a SABESP em troca da dívida ou privatizar seria a solução?

Restabelecer a qualidade de vida é a base de nosso programa, à vista disso, a água e o saneamento básico são elementos fundamentais para esse processo. Antes de tudo, faremos uma auditoria nos contratos para que tenhamos, com exatidão, um diagnóstico do cenário atual, e em seguida saber para onde vamos. Esta é uma preocupação que atinge a sociedade de Guarulhos toda, de norte a sul, portanto, utilizando a transparência que sempre preguei, os próximos passos poderão ser

acompanhados por todos.

Existe a chance da próxima Câmara Municipal ser alinhada com seus projetos para Guarulhos ou o senhor terá dificuldades?

A partir do momento em que a Câmara tiver sua atenção voltada em trabalhar pelo bem da cidade e do munícipe, e não interesses partidários, não haverá o porquê de existirem obstáculo entre o legislativo e o executivo. Nossa maior aliança é e sempre será com a sociedade e ela tem se emparedado cada vez mais dos assuntos políticos.

O que estamos vendo diariamente na imprensa são os governos tentando fazer os ajustes econômicos e a reação da população é contrária. O senhor espera ter o mesmo problema em Guarulhos devido a situação do município?

Toda mudança sofre um processo, requer tempo e muito esforço, porém, o meu mandato será pautado na transparência, os guarulhenses poderão acompanhar passo a passo, vamos abrir as contas, deixá-los saber o tamanho do problema e as atitudes que serão tomadas para solucioná-los.

Qual o papel que a Proguaru terá em seu governo?

Em nossa gestão, as funções executadas pela Proguaru serão mantidas, ou seja, serviços de construção e manutenção da cidade. Nosso objetivo é ampliar os serviços públicos, não minimizá-los.

A Proguaru tem uma dívida desproporcional com seu faturamento e as informações nos bastidores é de que o número de diretores e assessores nomeados é grande demais. A empresa será saneada?

Assim como vamos fiscalizar cargos comissionados, faremos um trabalho rigoroso para supervisionar os funcionários encarregados da administração.

Dizem pela cidade que o número de assessores nomeados passa de 2.500 o que acontecerá com eles? Será uma canetada só ou serão analisados caso a caso?

O plano é reduzir ao máximo os cargos comissionados, dando fim aos funcionários fantasmas e ao cabide de empregos. No momento, estimo que o corte será de no mínimo 30%. Lembrando que, todo o funcionário público que realmente contribuir será valorizado, pois é como sempre digo: prefeitos vêm e vão, mas os servidores permanecerão com a responsabilidade de fazer nossa cidade caminhar.