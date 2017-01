Guarulhos comemora 456 anos com programação diversificada

A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (5) a programação das comemorações dos 456 anos de Guarulhos, que incluem apresentações musicais de alunos do Conservatório Municipal, entregas de pavimentações em diversos bairros e de obras (como o Ponto de Entrega Voluntária – PEV Ponte Alta, UBS Enfermeira Maria Teresa V. Carvalho, Escola da Prefeitura de Guarulhos Carmela Dutra, Área de Transbordo no Sadokim, entre outras), 8ª Corrida Internacional de Guarulhos, entrega da Decoração de Natal no Bosque Maia, 8º Encontro de Carros Antigos e Especiais, Apresentação do Projeto do Parque Tecnológico e apresentação da Orquestra Jovem Municipal.

Na quinta-feira, dia 8, data oficial do aniversário de Guarulhos, haverá a Missa da Padroeira na Catedral Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz), às 8 horas; abertura da 4ª Expo Orquídeas 2016, no Bosque Maia; e concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, às 20 horas, no Adamastor Centro.

A abertura dos festejos começou na última quinta-feira (1º) com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural de Roteiros e Projetos Turísticos com a Base Aérea de São Paulo, seguida do lançamento do Selo Empresa Inclusiva de Gênero e Raça. Na sexta-feira (2), foi a vez dos alunos do Projeto Improvisando – Jazz e MPB, do Conservatório Municipal, se apresentarem, e no domingo (4), a realização da 6ª Caminhada das Águas, no Centro.

A celebração de aniversário inclui ainda o Seminário sobre Esporotricose, espetáculo 32º Corpo em Movimento, formatura de alunos (Programa Oportunidade ao Jovem, Programa de Inclusão Digital dos Telecidadanias, Bolsa Trabalho e Centro de Treinamento de Mão de Obra), além cultos em Ação de Graça, entre outras atividades.

Confira a programação abaixo:

Dia 5 (segunda-feira)

Apresentação do Projeto Guarucelos e Corda Bamba, por alunos do Conservatório Municipal – 20h – Conservatório Municipal Antônio Geraldo Delorenzo (avenida Tiradentes, 2.521, Vila São Jorge)

Dia 6 (terça-feira)

Denominação da praça “A Justiça na Conciliação” (obra do escultor Gilmar Pinna) – 10h – av. Salgado Filho, 2.050, Jd. Santa Mena;

14h, para a Imprensa, Vistoria do Novo Trevo de Bonsucesso (alça do trecho São Paulo-Rio de Janeiro)

Dia 7 (quarta-feira)

Entrega da Decoração de Natal do Bosque Maia – 19h30 – no Bosque Maia (av. Paulo Faccini, s/nº);

Concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos – 20h – Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo)

Dia 8 (quinta-feira)

Missa da Padroeira – 8 h – na Catedral N.S. da Conceição – Igreja Matriz (praça Tereza Cristina, 1, Centro);

Abertura da 4ª Expo Orquídeas 2016 – 8 às 17 horas – no Orquidário Municipal – Bosque Maia (av. Paulo Faccini, s/nº);

Concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos – 20h – no Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo)

Dia 9 (sexta-feira)

Culto em Ação de Graça pelos 456º aniversário de Guarulhos – 19h30 – Igreja Assembleia de Deus – Ministério Madureira – sede (rua Dr. Nilo Peçanha, 164, Centro)

Dia 11 (domingo)

8ª Corrida Internacional de Guarulhos – 7h20 – na av. Paulo Faccini, em frente ao Bosque Maia;

Festa de Natal Solidário – 9h – Parque do Povo (rua Deputado Ulysses Guimarães, 100, Taboão)

Dia 12 (segunda-feira)

Seminário de Esporotricose – 8h30 – Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo);

Entrega da primeira fase da drenagem e pavimentação da avenida Albino Martelo, no Bonsucesso

Dia 13 (terça-feira)

Denominação da UBS Acácio para UBS Marlene das Graças Maruoka (av. Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jd. Acácio);

Entrega de pavimentação da travessa Severina (Novo Recreio, Cabuçu);

Entrega da Escadaria com revestimento em mosaico da rua Sebastião Oren (Recreio São Jorge, Cabuçu);

Entrega das vielas Santiago, Milton Lopes, Sem Nome e viela Sanitária (Recreio São Jorge)

Dia 14 (quarta-feira)

Entrega da pavimentação das ruas Sebastião Lopes, Armando Russo e do primeiro trecho da rua Atecla (Sadokin);

Entrega da Área de Transbordo, na av. Nova Bonsucesso (Passagem da Servidão, Sadokin – Vl. Nova Bonsucesso);

Entrega do PEV Ponte Alta (rua Zeferino Alves de Oliveira, esquina com rua Roberto Fucks Filho, Ponte Alta, Bonsucesso);

Entrega da viela Sobrália (Cidade Seródio);

Entrega de pavimentação das ruas Pernambuco (trecho), Ouro Preto (trecho) e Camacã (trecho), No Jd. Nova Ponte Alta;

Denominação da UBS Normandia para UBS Dona Rita Quitéria Timóteo (estrada Água Chata, 979, Jd. Normandia);

Culto em Ação de Graça pelos 456º aniversário de Guarulhos – 19h30 – Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém – sede (rua Jacob, 511, Jd. Tranquilidade)

Dia 15 (quinta-feira)

Denominação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) para Cerest Francisca das Neves – Chiquinha (rua Carutapera, 163, Gopoúva);

Homologação dos Processos de Incentivos Fiscais – 10h – Salão Nobre do Paço Municipal (av. Bom Clima, 91, Bom Clima);

Espetáculo 32º Corpo e Movimento – 19h – Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Centro);

Entrega da praça Tupinambá (rua Caudilho, Pimentas);

Entrega da pavimentação e drenagem da rua Antonio Bittencourt (Pq. São Miguel);

Entrega da viela B (Tupinambá)

Dia 16 (sexta-feira)

Denominação da UBS Continental para UBS Stanley Guanaes Lima (rua Pessegueiros, 111, Pq. Continental);

Inauguração da EPG Carmela Dutra (av. Carmela Dutra, esquina com rua General Silva – Jd. Pres. Dutra);

Formatura do Bolsa Trabalho – 17h – Salão de Artes do Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo);

Formatura Centro de Treinamento de Mão de obra (CTMO) – 19h – Salão de Artes do Adamastor Centro (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo);

Entrega do anexo da UBS do Jd. Seródio (av. Coqueiral, 111, Seródio)

Dia 18 (domingo)

8º Encontro de Carros Antigos e Especiais de Guarulhos – 8 às 14 horas – Bosque Maia (av. Paulo Faccini, s/nº);

Culto em Ação de Graça pelo 456º aniversário de Guarulhos – 9h30 – Igreja Brasil para Cristo – Sede (rua Tenente Campos, 89, Jd. Santa Rita)

Dia 19 (segunda-feira) – Apresentação do Parque Tecnológico

Dia 21 (quarta-feira) – Inauguração da UBS Enfermeira Maria Teresa Vieira Carvalho (rua Gama, 115, Jd. Primavera);

Formatura do Programa Oportunidade ao Jovem (POJ) – 19h – Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo)