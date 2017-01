Guarulhos irá integrar o Via Rápida Empresa

Guarulhos irá aderir ao programa ‘Via Rápida Empresa’, do governo paulista, que irá permite ao empreendedor abrir uma empresa totalmente pela internet, com mais rapidez e facilidade no licenciamento. A expectativa é que em 60 dias o município assine o convênio para integrar o programa considerado uma referência no país e no mundo para abertura de empresas. A medida foi anunciada pelo prefeito Guti – acompanhado do secretário de Desenvolvimento, Tecnologia, Ciência e Inovação, Rodrigo Barros, e do secretário de Saúde, Roberto Lago -, durante encontro com o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, na tarde desta quinta-feira (26), em São Paulo.

De acordo com Guti, atualmente Guarulhos demora aproximadamente 120 dias para abrir um empreendimento e passará a ser de 48 horas em alguns casos, como empresas de baixo risco, cuja atividade não tenha impacto negativo no transporte, meio ambiente, desenvolvimento urbano, entre outras áreas.

O prefeito considerou a reunião bastante produtiva, já que diversos temas foram abordados como o Parque Tecnológico, desenvolvimento e expansão aeroportuária, centro de convenções, cidade digital, saúde pública, entre outros. “A reunião foi muito produtiva e seu objetivo foi abrir novos horizontes para que levemos investimentos para cidade”, afirmou o prefeito.

Já o vice-governador falou da intenção em apoiar projetos do município. “Queremos que a segunda cidade do Estado esteja afinada e tenha uma boa relação com o governo estadual. Vamos estudar e apoiar projetos de Guarulhos”, disse França.

Parque Tecnológico

“O município já possui a área para implantação do Parque Tecnológico e deve iniciar tratativas para que o Estado nos auxilie. Além disso, o secretário Rodrigo fará visitas a alguns parques paulistas como o de Campinas e São José dos Campos para conhecer experiências que deram certo”, destacou o prefeito.

Rodrigo acrescentou outros avanços na discussão do tema. “Na reunião buscamos evoluir com o projeto do Parque Tecnológico, com a requalificação da incubadora de empresas em conversas já iniciadas com a própria Agende e com o desenvolvimento de um centro de inovação. Conversamos ainda sobre reforçar a infraestrutura para o corredor de exportação e sobre parceria com a Investe São Paulo para atrair empresas e apoiar exportação”, afirmou.

A Investe São Paulo é uma agência paulista de promoção de investimentos e competitividade do Estado de São Paulo, responsável pela atração de empresas nacionais e internacionais.

Saúde

Tratativas embrionárias sobre saúde também estiveram na pauta do encontro. Foi solicitou ao vice-governador que intermediasse uma reunião com o secretário estadual de Saúde, David Uip, para o fortalecimento de articulações conjuntas entre os equipamentos de saúde do Estado e da cidade. “Queremos ver a possibilidade de implantação de unidade da AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e de investimentos para finalização do Hospital da Mulher, implantado no Hospital Maternidade Jesus José Maria (JJM), que falta receber acabamento interno e equipamentos”, explicou Lago.