Os Desafios da Juventude Negra é tema de discussão

A Coordenadoria da Igualdade Racial (CIR) participou nesta terça-feira (24) do projeto Compartilhando Conhecimento, que foi elaborado e realizado pela Coordenadoria da Juventude em sua sede. Nesta edição, o tema foi Os Desafios da Juventude Negra, apresentado pela equipe técnica da CIR.

Na oportunidade, foram mostrados dados oficiais tanto municipais quanto nacionais, como Censo 2010 e o Mapa da Violência. O material demonstrou a necessidade de um olhar mais profundo para esses jovens. Violência, saúde, escolaridade, renda e outros indicadores sociais mostraram que a juventude negra sofre com efeitos do preconceito, da discriminação e do racismo.

A proposta é elaborar, fomentar e acompanhar políticas públicas para enfrentar esta realidade, melhorando os indicadores sociais e a qualidade de vida desse público. Isso é um grande desafio, pois em Guarulhos 26,9% da população é de jovem, ou seja, mais de 329 mil pessoas, sendo 48% desse total de jovens negros, aproximadamente 157 mil.