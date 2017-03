Parceria busca melhorias no acesso com o bairro paulistano da Penha ...

Buscar a integração e ação conjunta para proporcionar a melhoria no acesso, mobilidade e mais limpeza no limite de Guarulhos e a Capital, na região Ponte Grande e Penha, esteve na pauta do encontro na tarde desta quarta-feira, dia 8, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI), onde o secretário Rodrigo Barros recebeu o subprefeito da Capital, Jurandir Junqueira Jr.

Na oportunidade, foi dado início às discussões de projetos e parcerias que podem facilitar a vida dos moradores dos dois tradicionais bairros separados pelo rio Tietê, com reflexo imediato para as demais regiões de ambas as cidades.

Durante a reunião, Rodrigo Barros reforçou que mais do que se pensar numa boa zeladoria no limite dos municípios, é se relacionar bem para que os moradores dos dois lados sejam beneficiados. “Os bairros da Ponte Grande e da Penha são importantes para as duas cidades, assim como sua ligação histórica. Aproveitamos aqui para falar de zeladoria, projetos de obras e também de trânsito, que são fundamentais para a mobilidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, esclareceu.

Por sua vez, Junqueira Jr. disse que tem vínculo forte com a cidade e que é motivo de satisfação manter um bom contato e trabalhar integrado com uma administração na qual ele confia. “Tenho familiares residindo aqui e trabalhei por cinco anos em Guarulhos. Além disso, sei da importância da boa relação entre os dois maiores municípios do Estado. “Conheço o prefeito Guti e acredito que ele vai fazer um grande trabalho, assim como nosso prefeito João Dória. Esse é um momento importante, pois as duas cidades têm excelente relacionamento com o governo do Estado. E trabalhando integrados os dois municípios só tem a ganhar. Teremos uma grande parceria”, finalizou o subprefeito da Penha.