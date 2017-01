Prefeitura debate produção cinematográfica com profissionais da área ...

Fomentar o orgulho do guarulhense e incentivá-lo a redescobrir a cidade. Esse foi o foco da discussão entre o secretário Alexandre Zeitune e representantes de diferentes segmentos envolvidos com a produção cinematográfica e audiovisual em Guarulhos. A discussão aconteceu na última quarta-feira, dia 25, na sede da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Os participantes do encontro defenderam a implantação da GRU Cine, que a exemplo da paulistana SP Cine, tem por objetivo o desenvolvimento de programas e políticas para o setor. Eles também defenderam a ideia de que Guarulhos é uma cidade cinematográfica por excelência.

“A proposta é desenvolvida em três eixos prioritários, que visam atender tanto os investidores e comunidade quanto os profissionais e realizadores”, explicou o cineasta guarulhense Tico Barreto. Dentre as ações dos eixos citados por ele estão o desenvolvimento de roteiros e sua exposição em conteúdos audiovisuais, oferta de locações para as produções, capacitação com cursos para iniciantes e iniciados, formação de público e exibição de produções locais, entre outras.

Para o secretário Zeitune, a proposta centrada no conteúdo audiovisual deve estar alinhada ao próprio conceito de globalização. “Nosso desejo é formar alunos, crianças e jovens para que eles próprios possam construir conteúdos, passar emoções e ampliar as possibilidades de conectar as pessoas”.