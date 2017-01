Prefeitura realiza limpeza em córregos da cidade

A Prefeitura, por meio do Departamento de Limpeza Urbana (Delurb) da Secretaria de Serviços Públicos, tem intensificado os trabalhos de limpeza nos córregos que cortam Guarulhos. A ação busca minimizar os problemas causados pelas chuvas que vem castigando a cidade.

Na tarde da última segunda-feira (23), equipes do Delurb trabalharam em trechos dos córregos que passam pela rua Ilha Comprida, no Jardim São Paulo; e pela rua vereador Antônio Grotkowski, no Macedo. Os trabalham se concentraram na retirada de entulho, lixo e lama das travessias e das margens dos córregos.

O descarte irregular traz transtornos para a comunidade e para a cidade. Para minimizar esses problemas, a Prefeitura solicita à população que colabore, não jogando lixo nas vias e respeitando os dias e horários das coletas domiciliares. O descarte dos entulhos deve ser feito num dos 19 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) da cidade, evitando assim maiores transtornos. Para saber o endereço mais próximo, basta acessar www.guarulhos.sp.gov.br em Serviços Públicos /PEVs.