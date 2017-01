Prefeitura regulariza débito com entidades conveniadas nesta sexta-feira

O prefeito Guti e o secretário Alexandre Zeitune anunciaram nesta quinta-feira (26) que o débito com as entidades conveniadas da Educação Infantil e do Mova será regularizado até esta sexta-feira (27). O anúncio aconteceu durante abertura do Curso de Formação de Prestação de Contas de Convênios do 3º Setor, na sede Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

“Reunimos esforços para sanar problemas prioritários, como o pagamento da parcela referente ao ano passado, algo em torno de R$ 4,8 milhões, que serão repassados às entidades conveniadas”, enfatizou o prefeito Guti, lembrando que a iniciativa garante o atendimento de aproximadamente 15 mil alunos atendidos por essas instituições.

Por sua vez, o secretário Zeitune reforçou o compromisso da Prefeitura em garantir o cumprimento de serviços essenciais. “Com a realização desse curso, a Prefeitura vai aprimorar o processo de prestação de contas para minimizar problemas e esclarecer dúvidas”, resumiu.

Na pauta do curso, os participantes receberam orientações quanto aos procedimentos a serem adotados para quitação das dívidas e prestação de contas, discutiram sobre temas ligados à Legislação, além de instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.